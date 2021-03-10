Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» в Ингушетии будет поставлять продукцию в Турцию, Азербайджан и Узбекистан

«Планируем до конца 2021 года ввести в эксплуатацию завод по производству алюминиевых сплавов «РИАЛ», строительство которого было начато в конце 2019 года. На данный момент объект готов более чем на 50%, куплено и доставлено на объект иностранное высокотехнологичное оборудование на сумму 262,56 миллиона рублей. С завода-производителя оборудования приглашены иностранные специалисты для монтажа и пуско-наладки производственной линии», — сказал Бузуртанов.

По его словам, запуск предприятия позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья.

«У нашего предприятия уже заключены договора с заводом алюминиевых профилей ООО «РИАК», с которым мы тесно связаны, на поставку ему сырья — алюминиевых слитков. При полном запуске и выходе на производственную мощность 70% продукции будет передаваться в «РИАК». Также заключены договора поставки сырья (лома) и контракты по сбыту продукции в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан», — добавил собеседник ТАСС.

Первую очередь производственных мощностей завода «РИАК» ввели в эксплуатацию в 2012 году. Вторая очередь была запущена в апреле 2018 года при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы» государственной программы России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Основная часть продукции компании поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО.