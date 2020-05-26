Завершаются работы по экологической реабилитации пруда в городе Назрани Ингушетии

На финальном этапе проводится благоустройство территории и засев растительности, сообщает пресс-служба Минприроды России.

В 2019 году на реализацию мероприятий выделено 100 млн рублей. В текущем году предусмотрено 51,9 миллиона рублей.

В результате экологической реабилитации восстановленная площадь пруда составит 20,3 га, водоем освободится от 227,2 тыс. м3 донных отложений, а условия проживания улучшатся для более 4,5 тыс. человек.

В релизе отмечается, что Назрановский пруд является местом обитания птиц во время миграции и обеспечивает, при неблагоприятных условиях, убежище как минимум для 15 видов водных и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу России: малый баклан, беркут, орлан — белохвост. Также на водно-болотных угодьях и прилегающих территориях обитают уникальные представители фауны — пресмыкающиеся и млекопитающие: западный удавчик, гигантский слепыш, перевязка.

Исчезновение пруда привело бы к нарушению водного баланса территории, процессам опустынивания и угрозе существования редких и исчезающих видов.

Кроме того, на территории республики проводятся работы по восстановлению пруда, расположенного на окраине города Карабулака, на правом берегу реки Сунжа. Помимо экологической ценности, водоем обладает важной рекреационной значимостью для местных жителей.

Работы по восстановлению водного объекта пройдут на площади 10,73 га, пруд освободится от 142 тыс. м3 иловых наносов. Условия проживания улучшатся более чем для 600 человек. Стоимость реализации проекта — 103 млн рублей. Восстановление пруда позволит обеспечить экологическое равновесие, улучшить качество воды, что положительно отразится на флоре и фауне водоемов и прибрежных территорий.