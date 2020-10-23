Завершается приём заявок на Всероссийский журналистский конкурс «ПРО Образование 2020»

Конкурсные заявки принимаются в специальном разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации, где также содержатся перечень номинаций и другая официальная информация о конкурсе. Участники имеют право подать по одной конкурсной заявке в каждой номинации, соответствующей формату деятельности конкурсанта.

В этом году предусмотрены номинации не только для СМИ, журналистов и блогеров, но и для педагогов и учащихся общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования.

По информации Минпросвещения России, на конкурс уже поступило более трёхсот заявок со всей страны. В тройку наиболее популярных номинаций входят «Блоги и сообщества ПРО Образование, на которые стоит подписаться», «Журналисты, делающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять» и «Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит читать».

По итогам приёма заявок финалистов конкурса (по три финалиста в каждой номинации) определит экспертный совет, состоящий из большого жюри и школьного жюри. Имена абсолютных победителей будут названы 12 ноября 2020 года в Москве во время торжественной церемонии награждения победителей. Награды будут вручать представители Минпросвещения России, а также известные журналисты и общественные деятели.

Напомним, Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.