Конкурс

Завершается приём заявок на Всероссийский журналистский конкурс «ПРО Образование 2020»

0

Приём заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование 2020», стартовавший по инициативе Минпросвещения России в сентябре, завершается 25 октября текущего года.

Конкурсные заявки принимаются в специальном разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации, где также содержатся перечень номинаций и другая официальная информация о конкурсе. Участники имеют право подать по одной конкурсной заявке в каждой номинации, соответствующей формату деятельности конкурсанта.

В этом году предусмотрены номинации не только для СМИ, журналистов и блогеров, но и для педагогов и учащихся общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования.

По информации Минпросвещения России, на конкурс уже поступило более трёхсот заявок со всей страны. В тройку наиболее популярных номинаций входят «Блоги и сообщества ПРО Образование, на которые стоит подписаться», «Журналисты, делающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять» и «Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит читать».

По итогам приёма заявок финалистов конкурса (по три финалиста в каждой номинации) определит экспертный совет, состоящий из большого жюри и школьного жюри. Имена абсолютных победителей будут названы 12 ноября 2020 года в Москве во время торжественной церемонии награждения победителей. Награды будут вручать представители Минпросвещения России, а также известные журналисты и общественные деятели.

Напомним, Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной
15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса
Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой
В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее
На Северном Кавказе в 2020 году введены новые энергообъекты для повышения надежности энергоснабжения — Грабчак
В Ингушетии принят республиканский план по подготовке к зиме
В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток
Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября
Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

Главное

Яндекс.Метрика

 