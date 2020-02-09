Заурбек Акталиев стал призером первенства СКФО по дзюдо

Как стало известно «Ингушетии», в рамках турнира спортсмен провел семь схваток, одержав победу в шести из них. Взяв успешный старт и справившись с тремя подряд соперниками — Лабазаном Магомедовым, Абубакаром Гайтукаевым и Альбертом Засеевым, в поединке за выход из группы ингушский дзюдоист все же уступил представителю Чечни Мовсару Абубакарову, в последствие также ставшему бронзовым призером соревнований.

В серии утешительных поединков Акталиев меньше, чем за полторы минуты справился с представителем Ставропольского края Араратом Степаняном, а затем в «голден скоре» вырвал победу у осетинского борца Давида Музаева. А вот в заключительной встрече ингушскому спортсмену не удалось продемонстрировать свое мастерство — соперник, Ислам Шаипов, снялся с соревнований, обеспечив Заурбеку Акталиеву победу и бронзовую медаль турнира.

Ингушскому атлету также досталась путевка на первенство России. Примечательно, что заветные путевки помимо Акталиева получили еще 4 представителя нашей республики, занявшие 4-5 строчки в турнирной таблице.

Отметим, что первенство СКФО до 23 лет по дзюдо стартовало в Грозном накануне, 8 февраля. В соревнованиях принимают участие более 250 дзюдоистов и представительниц прекрасного пола из всех регионов округа.

В первый соревновательный день были разыграны награды в категориях 60, 66, 73 и 81 кг у мужчин. Сегодня на татами выйдут борцы тяжелых весовых категорий — до 90, 100 и свыше 100 кг, а также в борьбу вступят дзюдоистки. Победители, призеры соревнований и спортсмены, занявшие 4 и 5 место, станут обладателями путевок на первенство страны.