Зарифу Саутиеву, обвиняемую по «ингушскому делу», отпустили под домашний арест
Ессентукский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест фигурантке «ингушского дела» Зарифе Саутиевой, сообщил ее адвокат Джабраил Куриев.
«Зарифа отпущена Ессентукским городским судом под домашний арест, ей изменена мера пресечения, мы сняли для нее квартиру в Ессентуках, мы предъявили суду соответствующее согласие от хозяйки квартиры, все необходимые правоустанавливающие документы. Ко всему прочему, сама хозяйка квартиры приехала в суд и подтвердила свое согласие», — сказал Куриев.
По его словам, квартира снята в Ессентуках для того, чтобы не возникало сложностей при доставлении Саутиевой в суд на слушания.
«Личность Зарифы не вызывала сомнений у суда — она работник музея, человек искусства и культуры, все это вкупе вызывает доверие. До окончательного вынесения судом решения, она будет находиться под домашним арестом», — добавил адвокат.
Напомним, осенью 2018 года, после подписания соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, в Магасе начались акции протеста. Весной 2019 года на митинге произошло столкновение участников протеста с силовиками.
В июле 2019 года Саутиеву арестовали по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК России) на мартовском митинге, в ходе которого пострадали сотрудники правоохранительных органов.
По данным СКР, после митингов установлено и задержано всего 47 человек. В отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.
Дело Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дали показания в пользу обвиняемых.