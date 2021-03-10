Зарифу Саутиеву, обвиняемую по «ингушскому делу», отпустили под домашний арест

«Зарифа отпущена Ессентукским городским судом под домашний арест, ей изменена мера пресечения, мы сняли для нее квартиру в Ессентуках, мы предъявили суду соответствующее согласие от хозяйки квартиры, все необходимые правоустанавливающие документы. Ко всему прочему, сама хозяйка квартиры приехала в суд и подтвердила свое согласие», — сказал Куриев.

По его словам, квартира снята в Ессентуках для того, чтобы не возникало сложностей при доставлении Саутиевой в суд на слушания.

«Личность Зарифы не вызывала сомнений у суда — она работник музея, человек искусства и культуры, все это вкупе вызывает доверие. До окончательного вынесения судом решения, она будет находиться под домашним арестом», — добавил адвокат.

Напомним, осенью 2018 года, после подписания соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, в Магасе начались акции протеста. Весной 2019 года на митинге произошло столкновение участников протеста с силовиками.

В июле 2019 года Саутиеву арестовали по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК России) на мартовском митинге, в ходе которого пострадали сотрудники правоохранительных органов.

По данным СКР, после митингов установлено и задержано всего 47 человек. В отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.

Дело Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дали показания в пользу обвиняемых.