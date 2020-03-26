Зарема Льянова: «Ни одного случая заражения COVID-19 в Республике Ингушетия нет!»

Коронавирусная инфекция не подтверждена. Проведённый анализ не подтвердил наличия этого опасного заболевания.

Ведомство призвало всех не создавать панику. За распространение недостоверной информации виновные будут привлекаться к ответственности. «По состоянию на 26 марта 1.00 ч. ни одного случая заражения COVID-19 в Республике Ингушетия нет», — заявила Зарема Льянова.