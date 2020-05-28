Зараженных COVID-19 переведут из инфекционного отделения в центральный корпус Ингушской республиканской больницы

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Инфекционный корпус закрыт для пациентов с коронавирусом из-за снижения заболеваемости инфекцией, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минздраве.

«В связи со снижением заболеваемости COVID-19 инфекционный корпус закрывается. Все зараженные коронавирусом будут направлены в центральный корпус Ингушской республиканской клинической больницы. Инфекционисты, терапевты, другие врачи будут работать там», — сказал представитель ведомства.

По его данным, помещения обработают как следует, затем инфекционный корпус возобновит прежнюю работу и начнет принимать обычных пациентов, которые нуждаются в помощи.

Напомним, в республику накануне вечером прибыла группа врачей из Москвы для оказания помощи ингушским медикам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В течение двух недель московские специалисты будут оказывать методическую, консультативную помощь больницам. Бригада врачей привезла с собой средства индивидуальной защиты для медработников и лекарственные препараты, необходимые в лечении инфицированных.

По состоянию на 28 мая в республике проведено всего 11 тыс. 686 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований 1 тыс. 955 проб оказались положительными на COVID-2019. Умерших за сутки нет, всего в Ингушетии жертвами коронавируса стали 50 пациентов. Выписаны из больниц 788 человек.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в ряд российских регионов бригады столичных медиков для борьбы с коронавирусом. По его словам, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае.

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