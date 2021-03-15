Коронавирус

Запрет на массовые мероприятия в Ингушетии продлен до середины апреля

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов внес изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности, предусматривающие продление ограничительных мер в регионе до середины апреля, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона.

«Действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения продлены до 15 апреля включительно», — сказал собеседник издания.

Как сообщили нашему изданию в региональном оперативном штабе, по состоянию на 15 марта, всего проведено 242 тыс. 556. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По результатам исследований 14 тыс. 948 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 12. За сутки умерших нет, всего от инфекции скончались 178 пациентов. Выздоровевших — 13 тыс. 216 человек.
Ранее министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева сообщала, что в республике отмечается стабилизация с тенденцией к снижению заболеваемости. Это подтверждается и данными Роспотребнадзора: в январе относительно итогов декабря 2020 года показатель заболеваемости снизился в 1,5 раза.

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