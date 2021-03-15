Запрет на массовые мероприятия в Ингушетии продлен до середины апреля

«Действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения продлены до 15 апреля включительно», — сказал собеседник издания.

Как сообщили нашему изданию в региональном оперативном штабе, по состоянию на 15 марта, всего проведено 242 тыс. 556. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По результатам исследований 14 тыс. 948 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 12. За сутки умерших нет, всего от инфекции скончались 178 пациентов. Выздоровевших — 13 тыс. 216 человек.

Ранее министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева сообщала, что в республике отмечается стабилизация с тенденцией к снижению заболеваемости. Это подтверждается и данными Роспотребнадзора: в январе относительно итогов декабря 2020 года показатель заболеваемости снизился в 1,5 раза.