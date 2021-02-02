Рейд

Заправочные станции Назрани проверили на предмет уплаты налогов

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Автомобильные заправочные станции Назрани в ходе рейда проверили на предмет незаконного подключения и потребления энергоресурсов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня по поручению Главы республики совместно с представителями прокуратуры, налоговой службы и другими ответственными лицами в Назрани была проведена проверка АГЗС и АЗС, расположенных на территории города. Так, в ходе проверки были выполнены мероприятия по выявлению незаконного подключения и потребления энергоресурсов АЗС. Такие проверки станут плановыми», — сказал собеседник.

По итогам выезда нарушителям были выданы предписания и уведомления, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение региональному правительству создать комиссию и проверить все заправки на наличие разрешительной документации.

В настоящее время общее количество АЗС республики — 101, из них действующих 89 (12 АЗС не функционируют). Численность наемных работников составляет 198 человек.

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