Запланированные смены в детских лагерях «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан» отменены
Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена», смогут отдохнуть в них в другие месяцы.
Заботясь о детях, рабочая группа Министерства просвещения приняла решение отменить запланированные смены в детских лагерях «Артек» (Крым), «Орлёнок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток) и рекомендовать руководству лагерей рассмотреть возможность распределить детей по другим сменам.
Отменены следующие смены:
«Артек» — со 2 по 23 апреля;
«Смена» — с 30 марта по 12 апреля;
«Орлёнок» — с 1 по 21 апреля;
«Океан» — с 23 марта по 12 апреля.