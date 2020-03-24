Запланированные смены в детских лагерях «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан» отменены

Заботясь о детях, рабочая группа Министерства просвещения приняла решение отменить запланированные смены в детских лагерях «Артек» (Крым), «Орлёнок» и «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Владивосток) и рекомендовать руководству лагерей рассмотреть возможность распределить детей по другим сменам.

Отменены следующие смены:

«Артек» — со 2 по 23 апреля;

«Смена» — с 30 марта по 12 апреля;

«Орлёнок» — с 1 по 21 апреля;

«Океан» — с 23 марта по 12 апреля.