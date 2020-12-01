Заочно арестованы два фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии Эльджаркиева

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на 2 месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ», — сказала собеседница агентства.

В январе 2019 года на Эльджаркиева было совершено покушение: его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря прошлого года Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева (по данным СК, организатора убийства) и двух его родственников.

После этого были помещены под стражу еще четыре человека. 2 ноября 2019 года Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены в Москве. В том же месяце Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Также были арестованы Гилани Костоев и Ахмед Арапиев.

Согласно справке ФСБ России, Хасан Полонкоев является лидером боевого крыла организованного преступного сообщества, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева. Из-за угроз, которые неоднократно поступали в адрес следователей, ведущих расследование по делу, им предоставлена государственная защита, а все заседания в суде проходят в закрытом режиме.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что, кроме 11 арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые проверяются на причастность к покушению на Эльджаркиева и его убийству.

Изначально арестованным предъявлены обвинения по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 3 ст. 222 («Незаконное ношение оружия») УК России.

Позже фигурантов обвинили в создании террористического сообщества и совершении террористического акта. Никто из них вину не признает, они содержатся в столичном СИЗО.