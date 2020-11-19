Замминистра культуры Ингушетии обсудил с коллективом Центральной школы искусств республики перспективы развития учреждения

«Первыми словами, которыми был встречен высокий гость, были слова благодарности за работу Министерства культуры по переименованию Студии искусств в Центральную школу искусств Республики Ингушетия», — рассказала директор учебного заведения дополнительного образования Зара Долакова.

По ее словам, Рустам Таркоев отметил, что учреждение, которое многие годы реализует высокий творческий потенциал, является участником крупных международных и всероссийских проектов, организатором конкурсов всероссийского и межрегионального уровней, а также ведет большую профориентационную работу по взращиванию профессиональных кадров в сфере музыкального исполнительства, имеет полное право на статус ведущего учреждения дополнительного образования в области музыкального искусства.

Также в рамках встречи обсудили различные вопросы, которые волнуют руководство Центральной школы искусств Ингушетии.