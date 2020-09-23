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Заместителю главного редактора газеты «Ингушетия» Магомеду Зангиеву присвоено звание заслуженного работника культуры

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Заместителю главного редактора газеты «Ингушетия» Магомеду Зангиеву присвоено звание заслуженного работника культуры республики за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

В профессии журналиста Магомед Зангиев с 1985 года. Начинал свою деятельность на журналистском поприще в назрановской районной газете «Путь Ленина», проработал там восемь лет вплоть до назначения в 1993 году главным редактором республиканской молодёжной газеты «Заманхо» («Современник»), которая издавалась в Малгобеке.

В 1987 году Зангиев вступил в Союз журналистов СССР. В разное время он работал в различных средствах массовой информации Ингушетии: «Знамя труда», «Ингушетия», «Голос Назрани». Трудился Магомед Микаилович и в полиграфкомбинате, в 2011 году перешёл в ВГТРК «Ингушетия», где возглавил отдел радиовещания, в котором проработал несколько лет.

Коллектив редакции поздравляет своего коллегу и желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

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