Прием граждан

Заместитель прокурора Ингушетии Хазбиев проведет прием граждан в городе Назрани

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Заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев 20 октября текущего года с 15 часов будет проводить личный прием граждан в прокуратуре Назрановского района, сообщили «Ингушетии» в надзорном ведомстве.

Отмечается, что на личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность гражданина.

Посетитель вправе подать письменное обращение, приложив к нему при необходимости подлинники документов или их копии.

Подлинники документов возвращаются заявителю по окончании прокурорской проверки вместе с ответом на обращение.

Прием будет проводиться по адресу: город Назрань, улица Фабричная, 11/1. Предварительно можно записаться по телефону 8 (8734) 55-04-25.

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