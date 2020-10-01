Заместитель министра культуры России Ярилова поздравила жителей Ингушетии с открытием модельных библиотек

Напомним, современные библиотеки открылись сегодня в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района и в Назрани. В торжественных мероприятиях приняли участие министр культуры республики Темерлан Дзейтов, его заместитель Рустам Таркоев, директор Национальной библиотеки Радима Газдиева, главы администраций.

«Сегодня по-настоящему знаковый день не только для жителей Зязиков-Юрта, но и для всей республики, так как это первые библиотеки, которые созданы по совершенно новому федеральному стандарту. Результат работы получился удивительным! Благодаря нацпроекту у вас появился доступ к самой актуальной литературе, к современным информационным ресурсам и библиотечным технологиям», — сказал, обращаясь к собравшимся, Темерлан Дзейтов.

Далее свои двери для читателей открыла модельная библиотека в Назрани, где к министру и его команде присоединился глава города Урусхан Евлоев. Совершив осмотр вместе с работниками библиотеки, гости остались довольны проделанной работой.