Прием граждан

Заместитель главного судебного пристава Ингушетии проведёт 24 февраля приём граждан

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В приемной Президента Российской Федерации в Ингушетии 24 февраля в 14:00 будет проведён личный приём граждан заместителем главного судебного пристава республики Александром Александровым.

Мероприятие пройдёт в здании администрации города Магас по адресу: пр. Идриса Зязикова, д.2. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(8734) 55-19-84.

В ходе приема граждане и представители организаций смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП России по региону,
заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.
Прием будут осуществляться с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований.

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