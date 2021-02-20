Заместитель главного судебного пристава Ингушетии проведёт 24 февраля приём граждан
В приемной Президента Российской Федерации в Ингушетии 24 февраля в 14:00 будет проведён личный приём граждан заместителем главного судебного пристава республики Александром Александровым.
Мероприятие пройдёт в здании администрации города Магас по адресу: пр. Идриса Зязикова, д.2. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(8734) 55-19-84.
В ходе приема граждане и представители организаций смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП России по региону,
заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.
Прием будут осуществляться с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований.