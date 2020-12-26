Заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев удостоен звания заслуженного работника культуры

Также звания заслуженного работника культуры республики удостоилась преподаватель по классу фортепиано Центральной школы искусств Ингушетии Роза Экажева.

«Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас — уважение и почитание вашей деятельности. Это уважение вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. Я очень благодарен вам», — отметил, вручая награды, министр культуры Темерлан Дзейтов.

Он пожелал заслуженным работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в профессии.