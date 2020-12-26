Почетное звание

Заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев удостоен звания заслуженного работника культуры

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Тамерлан Дзейтов и Магомед Зангиев

Первый заместитель главного редактора газеты «Ингушетия», член Союза журналистов России Магомед Зангиев удостоен почетного звания заслуженного работника культуры республики, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Также звания заслуженного работника культуры республики удостоилась преподаватель по классу фортепиано Центральной школы искусств Ингушетии Роза Экажева.

«Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас — уважение и почитание вашей деятельности. Это уважение вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. Я очень благодарен вам», — отметил, вручая награды, министр культуры Темерлан Дзейтов.

Он пожелал заслуженным работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в профессии.

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