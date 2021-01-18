Конкурс

Заместитель директора первой назрановской школы заняла первое место на международном конкурсе

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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 1 г. Назрани Пердовс Агиева заняла первое место в международном конкурсе «Обобщение и накопление профессионального опыта педагогического работника, реализующего основные и дополнительные образовательные программы».

Конкурсы педагогического мастерства проводятся в целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания.

Содержание профессиональных конкурсов выбирается не произвольно, оно должно быть подчинено решению главных задач, стоящих перед системой образования. Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку, определяемую его номинациями.

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