Замдиректора РДНТ Ингушетии приняла участие во Всероссийском съезде руководителей региональных домов народного творчества

Мероприятие проходит в Государственном Российском доме народного творчества имени В. Д. Поленова, в работе съезда принимают участие директора и руководители региональных методических служб из 50 регионов России.

«Пленарное заседание подвело итоги очень непростого года. Практически все мероприятия проходили в онлайн-режиме. Что касается нашей республики, из-за сложившейся в стране санитарно-эпидемиологической ситуации культурно-досуговые учреждения Ингушетии научились работать в новой для себя форме. Но есть ностальгия по массовым мероприятиям, по кружковой работе, по живому общению», — рассказала газете «Ингушетия» Марем Котиева.

По ее словам, участников съезда приветствовала директор ГРДНТ имени Поленова Тамара Пуртова, которая подвела итоги 2020 года, в том числе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура», мероприятий, посвященных 75-летию Победы, презентовала проекты, реализованные в условиях пандемии, рассказала о приоритетных задачах, которые сегодня стоят перед отраслью.

О взаимодействии с центрами национальных культур и домами дружбы народов, с федеральными национально-культурными автономиями и другими федеральными и региональными этнокультурными общественными объединениями рассказала первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова.

Этапы подготовки VI Всемирной фольклориады CIOFF осветил заместитель директора Андрей Беляев. Актуальные вопросы нормативно-правового обеспечения культурно-досуговой деятельности были озвучены заместителем директора Людмилой Дукачевой.

Перед делегатами съезда выступили также заведующие отделами Российского Дома народного творчества, которые обозначили приоритетные направления развития жанров.