Фестиваль

Замдиректора ингушского РДНТ приняла участие в работе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

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Заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева приняла участие в совещании руководителей республиканских Домов народного творчества, которое прошло в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщила пресс-служба учреждения.

Завершилось мероприятие гала-концертом лауреатов фестиваля. Хоры и цирковые ансамбли, духовые оркестры и театры, народный танец и балет — на сцене царил праздник народного творчества и любительского искусства. Творческие номера к этому выступлению коллективы готовили специально. Каждый блок концерта — это синтез номеров, объединяющий разные жанры.

«На сцене выступали лауреаты фестиваля: любительские театры Архангельской, Иркутской, Рязанской, Ярославской областей, Хабаровского края, ХМАО-Югры, Карачаево-Черкесии, цирковые коллективы из Амурской, Тюменской областей и Приморского края, хоры из Петрозаводска и Первоуральска, хореографические коллективы Вологодской, Липецкой, Ярославской областей и Кузбасса, духовые оркестры из Белгородской, Нижегородской, Новосибирской, Курганской областей», — рассказала Марем Котиева.

Также, по ее словам, в программе концерта выступили заслуженный артист Российской Федерации, актер Михаил Полицеймако, актриса театра и кино Валерия Ланская, актер Иван Замотаев.

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