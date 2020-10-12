Замдиректора ингушского музея ИЗО представила республику на научно-практическом семинаре в Санкт-Петербурге

Как сообщила пресс-служба музея, мероприятие проходило в Северной столице нашей страны Санкт-Петербурге и собрало музейных и библиотечных сотрудников со всех уголков России.

Курс читали высококвалифицированные и опытные специалисты музейного дела: куратор музейных проектов, кандидат филологических наук, научный руководитель бюро «АртТерра» Олег Николаев и искусствовед, куратор музейных проектов, директор бюро «АртТерра» Мария Коростелева.

В ходе программы участники семинара посетили музей В. В. Набокова, библиотеку «Измайловская», музей железных дорог России и музей Ф. М. Достоевского.