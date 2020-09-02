Заключенные в СИЗО Ингушетии смогут проголосовать на выборах депутатов горсовета Сунжи

«Главной темой рабочей встречи стали вопросы организации работы избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав людей, содержащихся под домашним арестом, лиц которые находятся в следственном изоляторе и в исправительном центре», — сообщил «Ингушетии» представитель пресс-службы ОФСИН по республике.

По его словам, речь, в частности, шла об оборудовании помещений для голосования, размещении на избирательных участках наглядной агитации, информировании избирателей и обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения голосования.

Калиматов отметил, что важным изменением по сравнению с прошлым единым днем голосования станет то, что время голосования растянуто на 3 дня. 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов все желающие смогут реализовать свое избирательное право.

«Голосование в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона будет проводиться с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер, в рамках ограничительных мероприятий, введенных во всех учреждениях ОФСИН по республике», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Напомним, в единый день голосования, 13 сентября, в Ингушетии состоятся выборы депутатов представительного органа муниципального образования город Сунжа. На 20 депутатских мандатов горсовета претендуют 50 кандидатов — представители четырех парламентских партий.

Всего в этот день состоится более восьми тысяч выборов разного уровня в 79 российских регионах.