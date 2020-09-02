Выборы

Заключенные в СИЗО Ингушетии смогут проголосовать на выборах депутатов горсовета Сунжи

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Помощник начальника ОФСИН по Ингушетии Азраил Харсиев и председатель территориальной избирательной комиссии города Сунжи Омар Калиматов обсудили вопросы участия лиц, находящихся в следственном изоляторе, в выборах 13 сентября текущего года.

«Главной темой рабочей встречи стали вопросы организации работы избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав людей, содержащихся под домашним арестом, лиц которые находятся в следственном изоляторе и в исправительном центре», — сообщил «Ингушетии» представитель пресс-службы ОФСИН по республике.

По его словам, речь, в частности, шла об оборудовании помещений для голосования, размещении на избирательных участках наглядной агитации, информировании избирателей и обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения голосования.

Калиматов отметил, что важным изменением по сравнению с прошлым единым днем голосования станет то, что время голосования растянуто на 3 дня. 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов все желающие смогут реализовать свое избирательное право.

«Голосование в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона будет проводиться с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер, в рамках ограничительных мероприятий, введенных во всех учреждениях ОФСИН по республике», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Напомним, в единый день голосования, 13 сентября, в Ингушетии состоятся выборы депутатов представительного органа муниципального образования город Сунжа. На 20 депутатских мандатов горсовета претендуют 50 кандидатов — представители четырех парламентских партий.

Всего в этот день состоится более восьми тысяч выборов разного уровня в 79 российских регионах.

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