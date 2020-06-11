Заканчивается срок, данный работодателям на то, чтобы проинформировать работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку

Согласно принятому в конце прошлого года закону «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», каждый работник до 31 декабря 2020 г. включительно обязан сделать выбор относительно того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную трудовую книжку или электронную. Для этого работник должен подать работодателю соответствующее заявление.

В свою очередь, на работодателе лежит обязанность в письменной форме проинформировать об этом работников. Сделать это нужно до 30 июня 2020 года включительно. Таким образом, у работодателей, которые еще не выполнили данное требование закона, осталось на это чуть более полмесяца.

Однако в связи с введенными в стране ограничениями из-за коронавируса в экспертном сообществе активно обсуждается возможность переноса указанного срока. Так, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин обратился к министру труда Антону Котякову с просьбой дать работодателям возможность обеспечить уведомление работников в срок до 30 сентября. В поддержку этой инициативы выступили и некоторые парламентарии. Тем не менее, пока никаких официальных изменений по этому поводу не принято и даже не предложен соответствующий законопроект.