Нацпроекты

Заканчивается приём предложений в нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства

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31 декабря заканчивается приём предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ингушским предпринимателям предлагают поторопиться и оставить свою идею. В настоящее время ведётся работа по актуализации и расширению предлагаемых мер.

Напомним, что сбор стартовал в середине ноября на портале мойбизнес. рф. На данный момент поступило около 2000 предложений. Они касаются совершенствования финансовых мер поддержки, госзакупок, экспортной деятельности, налоговой нагрузки, сельского хозяйства, поддержки пенсионеров и многодетных семей, онлайн-сервисов для бизнеса и многого другого.

В январе Министерство экономического развития России проведёт их общественное обсуждение. Лучшие предложения войдут в документ и будут реализованы.

«Если вам недостаточно существующих мер господдержки и у вас есть предложения по их расширению, есть идеи, как снизить издержки или готовые инструменты по стимулированию бизнеса, вы можете направить свои предложения в адрес министерства», — сказано в релизе.

Чтобы оставить предложение, нужно зарегистрироваться и заполнить заявку в «Личном кабинете» на портале мойбизнес.рф по установленной форме.

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