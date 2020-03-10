Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»
15 марта заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей», сообщает организатор мероприятия всероссийское движение «Бессмертный полк».
Проект направлен на сохранение семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла через исследование судеб защитников Отечества на основании базы данных Министерства обороны России, других открытых источников и документов из собственных архивов.
По информации организаторов, участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.
Регистрация участников и прием работ осуществляется на сайте.