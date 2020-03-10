Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»

Проект направлен на сохранение семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла через исследование судеб защитников Отечества на основании базы данных Министерства обороны России, других открытых источников и документов из собственных архивов.

По информации организаторов, участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Регистрация участников и прием работ осуществляется на сайте.