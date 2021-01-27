Задержанных в 2018 году троих из четверых уроженцев Ингушетии депортировали из Египта в Россию

«Насколько нам известно, депортированы трое из четверых студентов из Ингушетии, которые поехали в Египет получать религиозное образование, и были задержаны правоохранительными органами», — сказал собеседник издания.

По его данным, уроженцы республики были задержаны летом 2018 года, но им не предъявили обвинения.

Сейчас выясняется судьба четвертого студента.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в августе 2018 года несколько студентов из республики были задержаны в Каире по подозрению в экстремизме. В конце января 2019 года их отправили в каирскую тюрьму «Тора», в феврале постпредство Ингушетии при президенте России в Москве подтвердило, что четверо студентов находятся в пенитенциарном учреждении Египта.

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой об экстрадиции на родину уроженцев Ингушетии. Основанием для обращения к каирским властям послужило то, что российских граждан более двух лет находятся под стражей без вынесения какого-либо судебного решения.