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Задержанных в 2018 году троих из четверых уроженцев Ингушетии депортировали из Египта в Россию

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Тюрьма "Тора" в Каире

Благодаря усилиям МИД страны и республиканских властей трое студентов из республики, с 2018 года находившихся в заключении в каирской тюрьме «Тора», депортировали в Российскую Федерацию, сообщил газете «Ингушетия» представитель Миннаца региона.

«Насколько нам известно, депортированы трое из четверых студентов из Ингушетии, которые поехали в Египет получать религиозное образование, и были задержаны правоохранительными органами», — сказал собеседник издания.

По его данным, уроженцы республики были задержаны летом 2018 года, но им не предъявили обвинения.

Сейчас выясняется судьба четвертого студента.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в августе 2018 года несколько студентов из республики были задержаны в Каире по подозрению в экстремизме. В конце января 2019 года их отправили в каирскую тюрьму «Тора», в феврале постпредство Ингушетии при президенте России в Москве подтвердило, что четверо студентов находятся в пенитенциарном учреждении Египта.

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой об экстрадиции на родину уроженцев Ингушетии. Основанием для обращения к каирским властям послужило то, что российских граждан более двух лет находятся под стражей без вынесения какого-либо судебного решения.

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