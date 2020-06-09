Задержанные с боевым оружием трое жителей Ингушетии стали фигурантами дела

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Полиция завела уголовное дело в отношении трех жителей села Экажево, у которых обнаружено боевое оружие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«В селе Экажево вечером 8 июня сотрудники полиции местного отдела МВД совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму проводили плановые оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили группу людей, выяснявших между собой отношения. Звучали выстрелы», — отметил сотрудник пресс-службы.

По данным представителя ведомства, правоохранители потребовали у молодых людей предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на ношение оружия. На законное требование полицейских они ответили грубыми выпадами и оскорблениями.

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции были задержаны и доставлены в отдел полиции трое жителей упомянутого села. Изъятое у нарушителей оружие было отправлено на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее наше издание сообщало о задержании в Назрановском районе автомашины Hyundai Solaris, в которой находились трое вооруженных местных жителей.

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