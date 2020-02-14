Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта

«По данным следствия, в апреле 2019 года подозреваемый, представившись именем своего брата, подал заявление о выдаче подложного российского паспорта взамен утраченного для последующего использования в качестве документа, удостоверяющего личность, а также для сокрытия своих подлинных анкетных данных в связи с нахождением в розыске по факту совершения двойного убийства», — сказал представитель ведомства.

Полученный паспорт он использовал с апреля 2019 года до 31 декабря 2019 года, то есть до момента его задержания в Москве ингушскими полицейскими.

34-летнему жителю республики вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

Как сообщил изданию информированный источник, речь идет о жителе сельского поселения Экажево. У правоохранителей есть основания полагать, что задержанный, который был ранее судим за хранение оружия и боеприпасов, также участвовал в нескольких разбойных нападениях и покушении на убийство местного жителя в апреле 2018 года.

Он находился в розыске по подозрению в совершении убийства двух человек в Назрани. 2 февраля 2016 года, в 17:50, около торгового центра «XXI век» была расстреляна машина «Лада Приора». Погибли мужчина и женщина.

Их застрелили из автоматического оружия. Преступников было двое.