Следком

Задержан житель Ингушетии 15 лет скрывавшийся от следствия за совершенное убийство

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За пределами Ингушетии правоохранителями задержан житель республики с 2005 года скрывавшийся от следствия за совершенное убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Отмечается, что в Ингушетии расследуется уголовное дело, возбужденное в 2005 году по подозрению 34-летнего жителя республики в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК (убийство) и ч.1 ст.222 УК России (незаконное хранение или ношение оружия).

По данным следствия, 22 мая 2005 года, на автомобильной дороге, ведущей из города Малгобек в сельское поселение Вежарий-Юрт Малгобкского района, в салоне автомобиля «ВАЗ-21101» обнаружено тело 30-летнего жителя республики с огнестрельным ранениями головы и туловища.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что данное преступление совершено 34-летним местным жителем из имевшегося при себе пистолета системы ПМ на почве ранее сложившихся неприязненных отношений с потерпевшим.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и от органов предварительного следствия.

В июне 2005 года его отношении следствием заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении умышленного убийства, а предварительное следствие по делу приостановлено за розыском обвиняемого.

В результате скрупулезной совместной работы следователей СУ и сотрудников МВД по республике установлено местонахождение обвиняемого за пределами республики, он доставлен в органы следствия, где задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91,92 УПК России.

В настоящее время, следствием направлено в суд ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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