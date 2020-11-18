Задержан мужчина, трижды сообщивший о «минировании» одного и того же банка в Ингушетии

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Ингушские силовики установили мужчину, который, предположительно, несколько раз за две недели «минировал» один и тот же банк. Об этом газете «Ингушетия» сообщил осведомленный источник.

«В центральный офис одного из банков в Назрани три раза поступали звонки от неизвестного, который сообщал о минировании финансового учреждения. При проведении оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, им оказался житель соседней республики. Мужчина задержан, он находится в отделе полиции, с ним работают следователи, сотрудники центра противодействия экстремизму. По предположению правоохранителей, за последние две недели мужчина трижды звонил в один и тот же банк для сообщения о «минировании».

Подозреваемый работает на одном из сельхозпредприятий Малгобекского района. Директор во время беседы с ним выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса перевода средств на его счет.

«Как только директор предприятия заходил в банк для разбирательства, мужчина сообщал о его минировании, чтобы тот не успел проверить состояние счёта», — отметил источник.

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