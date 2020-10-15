Задержан мужчина, совершивший поджог автомобиля в Назрани после ранения местного жителя

«Подозреваемый мужчина сдался полиции. Он задержан, с ним работают следователи. Ранивший своего оппонента в ходе ссоры признался, куда спрятал пистолет, из которого стрелял», — сказал собеседник издания.

По его словам, на указанном месте в канаве полицейские обнаружили магазин, а сам пистолет найти, пока не удалось.

Ранее сообщалось, что накануне вечером во время ссоры один из местных жителей выстрелил в ногу оппоненту. Скрываясь с места происшествия, стрелок поджег автомобиль ВАЗ-2106 без госномеров. Его личность была установлена сразу же. Инцидент не связан с терактом, речь идет об обычном бытовом случае.