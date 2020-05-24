Заболевший коронавирусом Зелимхан Бакаев поздравил мусульман с Ид аль-Фитр и призвал их оставаться дома
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев, игрок московского «Спартака» и сборной России, заболевший Covid-19, поздравил мусульман с Ид аль-Фитр (Мархаш) и призвал их оставаться дома.
«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы. Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Бакаев на своей странице в Instagram.
Он призвал всех оставаться дома, отметив, что «осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни».
Бакаев вместе с другими игроками «Спартака» должен был возобновить тренировки на базе в Тарасовке. Но из-за положительного теста на Covid-19 он остался в Москве.