Заболевший коронавирусом Зелимхан Бакаев поздравил мусульман с Ид аль-Фитр и призвал их оставаться дома

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы. Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Бакаев на своей странице в Instagram.

Он призвал всех оставаться дома, отметив, что «осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни».

Бакаев вместе с другими игроками «Спартака» должен был возобновить тренировки на базе в Тарасовке. Но из-за положительного теста на Covid-19 он остался в Москве.