Коронавирус

За сутки в Ингушетии выздоровело 172 пациента с Covid-19

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В Ингушетии за сутки выздоровело 172 пациента с Covid-19, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 12 июня проведено 18244 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 2508 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34 за сутки).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 1855 (+172 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано 373 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

532 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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