За сутки в Ингушетии выздоровело 172 пациента с Covid-19
В Ингушетии за сутки выздоровело 172 пациента с Covid-19, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 12 июня проведено 18244 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 2508 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34 за сутки).
Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 1855 (+172 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.
Госпитализировано 373 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.
20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.
532 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.