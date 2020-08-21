Коронавирус

За сутки в Ингушетии выздоровели 58 пациентов с Covid-19

0

По данным республиканского оперативного штаба, за сутки в Ингушетии выздоровели 58 пациентов с Covid-19, всего — 3678 человек.

На 21 августа в регионе проведено 57424 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4140 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки).

За весь период умерло 76 пациентов.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

229 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 77.

236 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 