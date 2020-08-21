За сутки в Ингушетии выздоровели 58 пациентов с Covid-19
По данным республиканского оперативного штаба, за сутки в Ингушетии выздоровели 58 пациентов с Covid-19, всего — 3678 человек.
На 21 августа в регионе проведено 57424 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4140 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки).
За весь период умерло 76 пациентов.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
229 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 77.
236 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.