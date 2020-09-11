За сутки в Ингушетии выздоровел 121 пациент с Covid-19

К 11 сентября проведено 70648 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4773 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+37 за сутки).

33 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 16 человек.

Госпитализировано всего 262 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 83.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.