За сутки в Ингушетии выявлено 37 новых случаев заражения Covid-19

На 14 июня проведено более 19 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2587 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+37).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 2113.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 382 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.

18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

С 5835 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под медицинским наблюдением — 1113, из них находятся в условиях самоизоляции —731 человек (в том числе на амбулаторном лечении — 502).