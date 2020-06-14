Коронавирус

За сутки в Ингушетии выявлено 37 новых случаев заражения Covid-19

0

За сутки в Ингушетии выявлено 37 новых случаев заражения Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

На 14 июня проведено более 19 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2587 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+37).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 2113.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 382 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 204.

18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

С 5835 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под медицинским наблюдением — 1113, из них находятся в условиях самоизоляции —731 человек (в том числе на амбулаторном лечении — 502).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 