За сутки в Ингушетии выявили 36 человек, заболевших Covid-19

За весь период умерло 77 пациентов, выздоровело — 4027. ⁣⠀

30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21 человек.

Госпитализировано всего 273 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 81.

215 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.