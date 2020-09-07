Коронавирус

За сутки в Ингушетии выявили 36 человек, заболевших Covid-19

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По состоянию на 7 сентября в Ингушетии проведено 68076 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4622 впервые установленных диагноза Covid-19 (+36 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло 77 пациентов, выздоровело — 4027. ⁣⠀

30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21 человек.

Госпитализировано всего 273 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 81.

215 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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