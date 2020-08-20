Коронавирус

За сутки в Ингушетии выявили 21 случай Covid-19

0

По состоянию на 20 августа в Ингушетии проведено 56797 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4116 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+21 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего с 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело 3620 (+35 за сутки)

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.

20 человек находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

219 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 65.

Остаются под медицинским наблюдением 466 человек, из них находятся в условиях самоизоляции на дому — 247.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 