За сутки в Ингушетии выявили 21 случай Covid-19
По состоянию на 20 августа в Ингушетии проведено 56797 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4116 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+21 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего с 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело 3620 (+35 за сутки)
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.
20 человек находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.
219 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 65.
Остаются под медицинским наблюдением 466 человек, из них находятся в условиях самоизоляции на дому — 247.