За сутки в Ингушетии выявили 21 случай Covid-19

Всего с 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело 3620 (+35 за сутки)

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.

20 человек находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

219 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 65.

Остаются под медицинским наблюдением 466 человек, из них находятся в условиях самоизоляции на дому — 247.