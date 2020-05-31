За сутки в Ингушетии умерло еще три человека с Covid-19

На 31 мая проведено 13034 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2083 пробы положительные (+39 человек за сутки).

Выздоровевших за весь период — 848 человек (+2 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано 471 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 253.

30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 (-4 человека) — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 1077 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 606.

4726 человек снято с наблюдения по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.