Коронавирус

За сутки в Ингушетии умерло еще три человека с Covid-19

0

По данным регионального оперативного штаба, в Ингушетии за сутки скончалось еще три человека с Covid-19. Количество умерших возросло до 57 пациентов.

На 31 мая проведено 13034 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2083 пробы положительные (+39 человек за сутки).

Выздоровевших за весь период — 848 человек (+2 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано 471 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 253.

30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 (-4 человека) — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 1077 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 606.

4726 человек снято с наблюдения по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобек начаты работы по демонтажу опор и линий электропередач в рамках госпрограммы
В Ингушетии пациентам с диагнозом Covid-19 на амбулаторном лечении окажут лекарственную помощь
СК расследует нападение бандитов на силовиков в ингушском городе Сунжа
В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже
Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители
Минспорта Ингушетии разработало план поэтапного снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта
Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека
Спецбортом из Москвы в Ингушетию доставлено оборудование и партия средств защиты от Covid-19
В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков
В городе Сунжа Ингушетии введен режим контртеррористической операции
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 