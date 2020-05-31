За сутки в Ингушетии умерло еще три человека с Covid-19
По данным регионального оперативного штаба, в Ингушетии за сутки скончалось еще три человека с Covid-19. Количество умерших возросло до 57 пациентов.
На 31 мая проведено 13034 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2083 пробы положительные (+39 человек за сутки).
Выздоровевших за весь период — 848 человек (+2 за сутки).
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.
Госпитализировано 471 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 253.
30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 (-4 человека) — на ИВЛ.
Остаются под наблюдением 1077 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 606.
4726 человек снято с наблюдения по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.