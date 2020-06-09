За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, выздоровело 115 человек

На 9 июня проведено 16786 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2399 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+31 за сутки).

Скончалось за весь период 62 человека, выздоровело — 1627.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано 427 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 195.

19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 человек — на ИВЛ.

Остаются под медицинским наблюдением 1534 человека, из них находятся в условиях самоизоляции — 887 (в том числе на амбулаторном лечении — 528).