Коронавирус

За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, 15 человек находятся на ИВЛ

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 124 человека.

На 20 декабря в республике проведено 158813 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11164 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

Выздоровело — 9327 (+15 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

Госпитализировано всего — 538, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 146.

881 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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