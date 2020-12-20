За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, 15 человек находятся на ИВЛ
В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 124 человека.
На 20 декабря в республике проведено 158813 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11164 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.
Выздоровело — 9327 (+15 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
Госпитализировано всего — 538, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 146.
881 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.