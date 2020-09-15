За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19
За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, всего за весь период — 78 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
По состоянию на 15 сентября проведено 73004 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4949 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки). Выздоровело — 4274 (+22 за сутки). ⠀
28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 16 человек.
Госпитализировано всего 254 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.
287 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.