За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19

По состоянию на 15 сентября проведено 73004 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4949 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки). Выздоровело — 4274 (+22 за сутки). ⁣⠀

28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 16 человек.

Госпитализировано всего 254 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.

287 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.