Коронавирус

За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19

0

За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, всего за весь период — 78 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

По состоянию на 15 сентября проведено 73004 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4949 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки). Выздоровело — 4274 (+22 за сутки). ⁣⠀

28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 16 человек.

Госпитализировано всего 254 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.

287 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 медицинским и социальным работникам продлены
Строительство 30 школ необходимо Ингушетии для перехода на односменный режим
Премьер Ингушетии предложил ряд мер по упрощению процедуры выдачи иностранцам пропусков для посещения туробъектов
В Ингушетии открыли «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
Власти Ингушетии планируют в этом году завершить реконструкцию 63 км дорог
В Ингушетии зафиксирован наименьший показатель смертности в России
Молодых активистов Ингушетии приглашают на Всероссийский форум рабочей молодежи
Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии
Пожилой пешеход пострадал в ДТП в Ингушетии
Ингушские медики одними из первых в стране получили надбавки за лечение пациентов с коронавирусом
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» появятся модельные библиотеки и новые дома культуры

Главное

Яндекс.Метрика

 