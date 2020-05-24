Коронавирус

За сутки в Ингушетии умер один человек, выявлено 44 случая Covid-19

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За сутки в Ингушетии умер один человек, выявлено 44 случая Covid-19, всего 1778 заболевших, сообщает оперативный штаб республики.

Отмечается, что по состоянию на 24 мая проведено 10371 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

27 человек старше 65 лет, находятся на самоизоляции. 554 — госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 278.

36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 человек — на ИВЛ.

Умерло с 30 марта текущего года 41 человек, выздоровело — 781.

С 4043 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под наблюдением — 1180, из них в условиях самоизоляции — 626.

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