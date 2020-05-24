За сутки в Ингушетии умер один человек, выявлено 44 случая Covid-19

Отмечается, что по состоянию на 24 мая проведено 10371 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

27 человек старше 65 лет, находятся на самоизоляции. 554 — госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 278.

36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 человек — на ИВЛ.

Умерло с 30 марта текущего года 41 человек, выздоровело — 781.

С 4043 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики. Остаются под наблюдением — 1180, из них в условиях самоизоляции — 626.