За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с Covid-19
За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с Covid-19, всего — 64, выздоровело — 10 человек, за весь период — 1135, сообщает региональный оперативный штаб.
На 16 июня текущего года проведено 19740 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2657 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34).
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.
Госпитализировано 350 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 188.
18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
437 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.
С 6225 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.