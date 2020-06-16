Коронавирус

За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с Covid-19

0

За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с Covid-19, всего — 64, выздоровело — 10 человек, за весь период — 1135, сообщает региональный оперативный штаб.

На 16 июня текущего года проведено 19740 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2657 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано 350 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 188.

18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

437 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

С 6225 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 