За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с Covid-19

На 16 июня текущего года проведено 19740 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2657 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано 350 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 188.

18 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

437 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

С 6225 человек снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики.