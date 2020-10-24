Коронавирус

За сутки в Ингушетии скончался один человек с Covid-19, 14 пациентов — на ИВЛ

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, за весь период — 95 человек.

37 человек находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

На 24 октября в республике проведено 102705 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6934 впервые установленных диагноза Covid-19 (+54 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего 5628 (+17 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего — 351, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 135 пациентов.
353 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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