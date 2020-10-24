37 человек находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

На 24 октября в республике проведено 102705 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6934 впервые установленных диагноза Covid-19 (+54 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего 5628 (+17 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего — 351, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 135 пациентов.

353 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.