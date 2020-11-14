За сутки в Ингушетии скончался один человек с Covid-19

На 14 ноября в республике проведено 122400 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8257 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+73 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего 6767 848 человек (+81 за сутки).

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 467, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 111.

507 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.