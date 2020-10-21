За сутки в Ингушетии скончались два человека с Covid-19

По данным на 21 октября проведено 99623 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 6765 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+42 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

31 пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Выздоровело всего 5536 (+81 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего — 353, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 146 пациентов.

309 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.