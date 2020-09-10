За сутки в Ингушетии подтверждено еще 34 случая Covid-19
По состоянию на 10 сентября в Ингушетии проведено 69958 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4736 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За весь период умерло 77 пациентов, выздоровело — 4075. ⠀
30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 16 человек.
Госпитализировано всего 253 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 86.
171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.