Коронавирус

За сутки в Ингушетии подтверждено еще 34 случая Covid-19

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По состоянию на 10 сентября в Ингушетии проведено 69958 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4736 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+34 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло 77 пациентов, выздоровело — 4075. ⁣⠀

30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 16 человек.

Госпитализировано всего 253 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 86.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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