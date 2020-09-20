За сутки в Ингушетии подтверждено 49 случаев Covid-19
По состоянию на 20 сентября в Ингушетии проведено 76644 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5185 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+49 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период умерло 79 человек, выздоровело — 4466 (+55 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 30 человек.
21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 231 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 89.