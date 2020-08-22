За сутки в Ингушетии подтверждено 22 случая Covid-19
По данным республиканского оперативного штаба, на 22 августа в Ингушетии проведено 57993 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4162 впервые установленных диагноза Covid-19 (+22 за сутки). ⠀
За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3723.⠀
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22 человека.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
226 человек госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 72.
207 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀